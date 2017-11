Amsterdam verbietet „Bierbikes“

Nach unzähligen Beschwerden verbietet die Stadt Amsterdam die umstrittenen „Bierbikes“. Seit heute dürfen keine dieser Mehrpersonenfahrräder mit Bierzapfanlage mehr durch das Zentrum der niederländischen Metropole fahren, wie das Amsterdamer Bezirksgericht mitteilte.

Das Gericht stimme mit dem Stadtrat überein, dass „die Kombination von Verkehrsbehinderungen, unsozialem Verhalten und dem geschäftigen Stadtzentrum ein Verbot rechtfertigt“, urteilte das Gericht laut einer Erklärung.

Mobile Zapfanlage

„Bierbikes“ sind etwa auch in Deutschland eine beliebte Art für Touristengruppen geworden, Städte zu erkunden und dabei gleichzeitig zu feiern. Die Sitze sind rund um eine Zapfanlage angeordnet, bei der sich die Mitfahrer bedienen können, während sie gemeinsam in die Pedalen treten. In Amsterdam unterzeichneten rund 6.000 Bewohner des Stadtzentrums im vergangenen Jahr eine Petition für ein Verbot der Räder.