Facebook und Co. wollen mehr gegen Manipulation tun

Angesichts der kolportierten russischen Manipulationsversuche mit dem Ziel der Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016, haben die führenden US-Internetkonzerne gestern einen verstärkten Kampf gegen ausländische Desinformationskampagnen und Propaganda auf ihren Plattformen angekündigt. Die russische Regierung wies die Vorwürfe einer Einmischung in den Wahlkampf währenddessen erneut zurück.

„Wir sind tief besorgt angesichts all dieser Bedrohungen“, sagte der Vizechef von Facebook, Colin Stretch, bei einer Anhörung im US-Senat. „Dass ausländische Akteure, die sich hinter falschen Accounts verbergen, unsere Plattform und andere Internetdienste missbraucht haben“, sei „ein Angriff auf die Demokratie und verletzt all unsere Werte“.

Mutmaßliche Spur nach St. Petersburg

Auch der Chef der Rechtsabteilung bei Twitter, Sean Edgett, räumte ein, dass der Kurzmitteilungsdienst künftig wachsamer sein müsse. „Wir stimmen zu, dass wir noch besser werden müssen, um es zu verhindern“, sagte Edgett angesichts zigtausendfach automatisch generierter Inhalte.

Der Internetriese Google hatte am Montag erstmals öffentlich erklärt, ebenfalls manipulative Inhalte auf seinen Plattformen entdeckt zu haben. Wie bei Facebook stünden auch diese mit der in St. Petersburg sitzenden Einrichtung Internet Research Agency in Verbindung, erklärten die ranghohen Google-Vertreter Kent Walker und Richard Salgado im offiziellen Blog des Unternehmens. Dabei handle es sich aber um „begrenzte Aktivitäten“.

