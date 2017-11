Bisher offenbar nicht als radikal bekannt

Nach dem Terroranschlag in New York am Dienstag ist der Attentäter identifiziert. Es handelt sich bei ihm um einen gebürtigen Usbeken. Der 29-Jährige habe seit 2010 mit Arbeitserlaubnis legal im Land gelebt, hieß es am Mittwoch. Bisher war er nicht als Extremist in Erscheinung getreten, offen ist daher auch die Frage nach seinem Motiv. Die Polizei geht trotzdem von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Attentäter hatte, bevor er von einem Polizisten angeschossen wurde, mit einem Klein-Lkw zahlreiche Menschen angefahren. Acht starben, elf wurden verletzt. US-Präsident Donald Trump kündigte eine nochmalige Verschärfung der Einreisebestimmungen an.

