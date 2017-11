Punks versus Aliens bei der Viennale

Sprühend vor Lebensfreude und verrückten Ideen, optisch opulent und großartig gespielt von Nicole Kidman, Elle Fanning und Alex Sharp: So präsentiert sich der charmante, britisch-amerikanische Science-Fiction-Klaumauk „How to Talk to Girls at Parties“ von Regisseur John Cameron Mitchell nach einem Buch von Neil Gaiman.

