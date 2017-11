„Vorerst abwarten“

Der abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont liefert Spanien ein Versteck- bzw. Verwirrspiel. Am Wochenende war er praktisch von der Bildfläche verschwunden gewesen, am Dienstag gab er überraschend eine Pressekonferenz in Brüssel. Für Donnerstag ist Puigdemont in Spanien vor Gericht geladen. Er wolle allerdings nicht zurückkehren, ließ sein Rechtsanwalt inzwischen wissen, sondern „vorerst abwarten“. Auf einer neuen Website präsentiert sich der wegen Rebellion Angeklagte als Präsident im Exil.

