In USA radikalisiert

Einen Tag nach dem tödlichen Anschlag mit einem Kleinlastwagen in New York sind am Mittwoch weitere Details zum Attentäter bekanntgeworden. Laut dem Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, stand er in Verbindung mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der aus Usbekistan stammende Mann habe sich in seiner Zeit in den Vereinigten Staaten radikalisiert, so Cuomo. Bei dem Attentat wurden acht Menschen getötet, elf weitere wurden verletzt. Als Reaktion auf den Anschlag kündigte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch an, die Greencard-Lotterie abzuschaffen.

