Schwere Schäden in der Landwirtschaft

In der EU wird noch immer über ein Ende des Pflanzenschutzmittels Glyphosat debattiert. Ein möglicher Nachfolger für das umstrittene Herbizid ist das Mittel Dicamba. Doch in den USA sorgt dieser Unkrautvernichter seit Monaten für heftige Diskussionen. Ein erweiterter Einsatz des Mittels soll für große Schäden in der Landwirtschaft verantwortlich sein. Die US-Behörden werden seit Monaten von einer Beschwerdewelle überschwemmt.

