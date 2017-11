Europa League: Austria erwartet in Rijeka Hexenkessel

Eine stark ersatzgeschwächte Austria kämpft am Donnerstag (19.00 Uhr) in der UEFA Europa League darum, die Chance auf den Aufstieg am Leben zu erhalten. Den „Veilchen“ steht beim Gastspiel in Rijeka allerdings ein schwerer Gang bevor. 8.000 Fans werden das Stadion Rujevica in einen engen Hexenkessel verwandeln. „Bei uns geht es ziemlich rund“, verspricht Alexander Gorgon seinem Ex-Club ein heißes Spiel. „Da kommt eine besondere Atmosphäre auf.“

