Tote bei Bombenanschlag auf Bus in Afghanistan

Bei einem Bombenanschlag auf einen Tanklastwagen und einen Bus voller Passagiere sind in der zentralafghanischen Provinz Parwan mindestens acht Menschen getötet worden. Das bestätigte heute Abend die Sprecherin der Provinzregierung. Mindestens 28 Menschen seien verletzt worden, acht von ihnen seien in kritischer Verfassung.

Demnach hatten Unbekannte eine Bombe an dem Tanklaster befestigt. Sie sei explodiert, als der Wagen über den Hauptplatz der Stadt Tsharikar fuhr. Zum Zeitpunkt der Explosion war der Reisebus direkt hinter dem Lastwagen.

Die Zahl der Anschläge und Offensiven der islamistischen Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat in Afghanistan in diesem Jahr rasant zugenommen. In der nahen Hauptstadt Kabul hat es seit Jahresanfang 17 große Anschläge mit Hunderten Toten und Verletzten gegeben.