Aus für Greencard-Lotterie, mehr Kontrolle

US-Präsident Donald Trump hat den Anschlag von New York seinen harten Kurs in der Einwanderungspolitik zu forcieren. Er kündigte am Mittwoch an, dass er das Lotterieverfahren zur Vergabe von Greencards abschaffen wolle. „Wir müssen diesen Wahnsinn stoppen“, so Trump. Außerdem wies er nach eigenen Angaben das Heimatschutzministerium an, die Kontrollen von Einreisewilligen weiter zu verschärfen. Näher äußerte sich der Präsident aber nicht dazu.

