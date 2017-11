Tennis: Nadal beendet 2017 als Nummer eins

Rafael Nadal wird auf dem Tennisthron überwintern. Der Spanier zog heute beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy ins Achtelfinale ein und kann damit trotz des noch bevorstehenden Saisonfinales in London von Roger Federer nicht mehr von der Spitzenposition verdrängt werden.

Nadal wird damit zum vierten Mal in seiner Karriere das Jahr als Nummer eins der Weltrangliste beenden. Zu verdanken hat er das vor allem einer herausragenden Sandplatzsaison. Für Dominic Thiem geht es indes in Paris am Donnerstag mit einem Duell gegen Fernando Verdasco weiter.

