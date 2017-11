Madrider Staatsgericht lädt Puigdemont morgen vor

Der spanische Staatsgerichtshof - die Audiencia Nacional - hat den von Madrid entmachteten Katalanenpräsidenten Carles Puigdemont und 13 Mitglieder seiner abgesetzten Regierung morgen für eine Anhörung vorgeladen. Puigdemont, der sich derzeit in Belgien aufhält, will nicht zu dem Termin erscheinen. Die spanische Staatsanwaltschaft kann seine Festnahme beantragen. Dafür müsste Spanien einen europäischen Haftbefehl ausstellen.

Die Richterin am Staatsgerichtshof könnte nach der Anhörung Anklage erheben. Puigdemonts belgischer Anwalt teilte mit, dass sein Mandant nicht in Madrid aussagen werden. Er habe vorgeschlagen, Puigdemont in Belgien zu vernehmen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Politikern wegen der Krise um die Unabhängigkeit Kataloniens unter anderem Rebellion und Aufruhr vor. Darauf stehen langjährige Gefängnisstrafen.

