Neues Programm von nachdenklichem Alfred Dorfer

In seinem neuen Programm „Und“ lässt der Kabarettist Alfred Dorfer tief in sich hinein blicken. So ist auch der Tod ein zentrales Thema. Derzeit ist Dorfer auf Tour, die zudem eine Premiere für den Wiener gebracht hat.

