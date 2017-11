Champions League: Tottenham lässt Real keine Chance

Nach der Blamage in La Liga bei Girona hat Real Madrid auch in der Champions League einen Dämpfer erlitten. Der Titelverteidiger musste sich heute bei Tottenham überraschend klar mit 1:3 geschlagen geben. Während die „Spurs“ damit schon im Achtelfinale stehen, muss Real in Gruppe H noch auf den Aufstieg warten. Grund zur Sorge gibt es aber vorerst nicht, denn auch Dortmund patzte im Heimspiel gegen Nikosia. Manchester City kann indes nach einem siegreichen Schlagabtausch gegen Napoli für die K.-o.-Phase planen.

