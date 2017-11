Doppelmörderin nach Asten verlegt

Die Doppelmörderin Estibaliz C., die ihre zwei Lebenspartner erschossen und im Keller ihres Eissalons in Wien einbetoniert hat, ist - wie erst jetzt bekanntwurde - im Sommer in die Sonderanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nach Asten verlegt worden.

