Urlaubsabbau: Unruhe bei Swarovski-Mitarbeitern

Viele Swarovski-Mitarbeiter am Standort Wattens in Tirol sind aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung beunruhigt. Unter anderem seien Mitarbeiter auf Urlaub geschickt worden. Auch der Betriebsrat kritisiert in der aktuellen Mitarbeiterzeitung den Auslagerungskurs des Unternehmens.

