Umstrittenes Zarendrama „Mathilde“ läuft an

In Russland sorgt ein opulenter Kostümfilm über die Liebesbeziehung des letzten russischen Thronfolgers zu einer Balletttänzerin für Aufregung. Seit Monaten laufen Monarchisten Sturm gegen den Film, der in ihren Augen die Ehre des letzten Zaren Nikolaus II. beleidigt, der 1918 von den Bolschewiken ermordet und im Jahr 2000 heiliggesprochen wurde. Schon während der Dreharbeiten gab es Brandanschläge und Drohungen gegen das Filmteam. Heute kommt der Film „Mathilde“ auch in die österreichischen Kinos.

