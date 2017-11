Österreich bei Wohnungseigentum an vorletzter Stelle in EU

Die Österreicher liegen beim Wohnungseigentum an vorletzter Stelle unter den 28 EU-Staaten. Dahinter liegt nur noch Deutschland, wo 51,7 Prozent in einem Eigenheim wohnen, in der Alpenrepublik sind es mit 55,0 Prozent etwas mehr. Der EU-Durchschnitt liegt laut Eurostat bei 69,3 Prozent. Spitzenreiter ist Rumänien mit 96,0 Prozent.

Hinter Rumänien folgen Litauen (90,3 Prozent), Kroatien (90,1 Prozent) und die Slowakei (89,5 Prozent). Über dem EU-Durchschnitt liegen außerdem noch Ungarn, Polen, Bulgarien, Estland und Malta, Lettland, Tschechien, Spanien, Portugal, Slowenien, Griechenland, Zypern, Finnland und Belgien.

Unter dem EU-Durchschnitt rangieren die Niederlande, Schweden, Frankreich, Großbritannien, Dänemark und Österreich sowie Deutschland. Keine Daten lagen aus Irland, Italien und Luxemburg vor.