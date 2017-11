Puigdemont versetzte Gericht in Madrid

Mehrere Angehörige der abgesetzten und wegen Rebellion angeklagten katalanischen Separatisten-Regierung haben in Spanien der Vorladung der Untersuchungsrichterin Folge geleistet. Wie erwartet war Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont nicht unter den neun Politikern, die heute am Gericht in Madrid eintrafen.

Der 54-Jährige hatte sich am Wochenende kurz vor Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft nach Brüssel abgesetzt und hielt sich den Erkenntnissen zufolge weiter in der belgischen Hauptstadt auf. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft für die erschienenen Beschuldigten beantragen könnte.

Ministerin aus Brüssel zurückgekehrt

Für Überraschung sorgte allerdings das Erscheinen der früheren katalanischen Ministerin für institutionelle Beziehungen Meritxell Borras, die bis zuletzt mit Puigdemont und weiteren drei ehemaligen Regionalministern in Brüssel gewesen war. Nicht gesehen wurde vorerst in Madrid der frühere katalanische Minister Lluis Puig, der nicht nach Brüssel ausgereist war.

Puigdemont, sein früherer Vize Oriol Junqueras und weitere zwölf Angehörige der von Madrid abgesetzten Regierung sind unter anderem wegen Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Veruntreuung öffentlicher Gelder angeklagt. Ihnen drohen Haftstrafen von bis zu 30 Jahren.

Parallel zu der Anhörung vor dem Staatsgericht finden heute und morgen auch Anhörungen vor dem Obersten Gericht in Madrid statt. Dort sollen die Ex-Präsidentin des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell, und vier weitere Ex-Abgeordnete des katalanischen Parlaments aussagen.

Mögliche Gefahr für belgische Regierung

Wo genau sich Puigdemont zurzeit aufhält, ist unbekannt. Der abgesetzte katalanische Regierungschef könnte mit seiner Reise nach Brüssel aber zur Zerreißprobe für die belgische Regierung werden. Williy De Waele von der nationalkonservativen NV-A, sieht eine rote Linie dann gekommen, wenn Spanien offiziell wegen Puigdemont an die belgische Koalition von Charles Michel herantritt.

Sollte eine Aufforderung Madrids „in der einen oder anderen Art“ erfolgen, wäre das „fatal“. Die NV-A, „angesichts ihres flämischen Engagements und der Konkurrenz zum Vlaams Belang, könnte nicht eine Regierung unterstützen, die sich politisch den Forderungen Madrids beugt. Aber wir sind an einem solchen Szenario noch nicht angelangt“, so De Waele in „Le Soir“. Derzeit werde die Lage beobachtet.

Michel selbst hatte nach der Aussage seines Staatssekretärs Theo Frankchen von der NV-A vom vergangenen Wochenende - „wenn die Katalanen um Asyl ansuchen, erlaubt das das belgische Gesetz“ - seine Regierung zur Zurückhaltung gemahnt. Man sollte „nicht Öl ins Feuer gießen“.