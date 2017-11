Pilz erwägt Antritt bei nächster Wien-Wahl

Der Ex-Grüne Peter Pilz plant mit seiner Liste Pilz ein Antreten bei der nächsten Gemeinderatswahl in Wien. „Wir wollen’s auch in Wien wissen. Es melden sich immer mehr Leut’, die bei uns mitmachen wollen“, so Pilz in der „Kronen Zeitung“.

