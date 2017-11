Tote bei Kämpfen mit PKK in Türkei

Bei Gefechten mit Kämpfern der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Südosten der Türkei sind acht Sicherheitskräfte getötet worden. Sechs Soldaten und zwei Dorfwächter hätten bei dem Feuergefecht im Bezirk Semdinli in der Provinz Hakkari ihr Leben verloren, während zwei Soldaten verletzt worden seien, teilte die Armee heute mit. Auch fünf PKK-Kämpfer seien getötet worden.

Laut Armee nutzten die kurdischen Rebellen „den dichten Nebel und die Wetterbedingungen“ in dem an der Grenze zum Irak gelegenen Bezirk, um einen Angriff zu starten. Daraufhin sei ein Militäreinsatz gegen die PKK-Kämpfer in der Region eingeleitet worden.

Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war nicht möglich. In dem bewaffneten Konflikt mit der verbotenen PKK wurden seit dem Zusammenbruch einer mehrjährigen Waffenruhe im Sommer 2015 bereits rund 3.000 Menschen getötet.