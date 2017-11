Champions League: Ronaldo will nichts von Krise wissen

Real Madrid hat gestern in der Champions League bei Tottenham Hotspur 1:3 verloren und liegt in der Tabelle schon drei Punkte hinter den Londonern. Für Real-Superstar Cristiano Ronaldo war der zweite Dämpfer nach der überraschenden Pleite am Sonntag in der Meisterschaft aber kein Grund zur Panik. „Es gibt eben gute und schlechte Phasen“, sagte der Portugiese, der baldige Besserung versprach.

