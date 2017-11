Meiste Flüchtlinge laut AMS in Arbeitslosenzahlen erfasst

Weniger als 3.000 anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte mit geringen Deutsch-Sprachkenntnissen scheinen laut AMS-Vorstand Johannes Kopf noch nicht in der AMS-Arbeitslosenstatistik auf.

In Salzburg, Tirol, Wien und Vorarlberg müssen sich Flüchtlinge erst nach Ende des Basisdeutsch-Kurses (A1) beim AMS melden. Zuletzt waren 29.872 Flüchtlinge beim AMS arbeitslos gemeldet.

„Daher sind in diesen vier Bundesländern jene Geflüchteten erst in der Regel etwa drei Monate später (übliche Dauer eines A1-Kurses) in der AMS-Statistik erfasst“, schreibt AMS-Vorstand Kopf auf Facebook in Reaktion auf einen entsprechenden Zeitungsartikel.

Verweis auf Integrationsfonds

Für eine erfolgreiche Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt sei in der Regel aber ein deutlich höheres Sprachniveau notwendig. Kopf verwies auf den Paragraf 4 des Integrationsgesetzes, nach dem der Bund Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten Deutschkurse zur Verfügung zu stellen habe. Für Basisdeutschkenntnisse bis A1 ist der Integrationsfonds zuständig, um die Vermittlung umfassenderer Sprachkenntnisse kümmert sich das AMS.

Flüchtlinge machen 7,6 Prozent aller Arbeitslosen aus

Ende Oktober waren 24.663 anerkannte Flüchtlinge und 5.209 subsidiär Schutzberechtigte, insgesamt also 29.872 Personen, beim AMS als arbeitslos gemeldet. Gegenüber Oktober 2016 ist das ein Anstieg von 9,3 Prozent. Viele von ihnen besuchen derzeit Deutschkurse und andere Schulungen.

Die Zahlen beinhalten auch Personen, die schon länger in Österreich sind, etwa aus Tschetschenien. Schutzberechtigte haben kein Asyl erhalten, aber ihr Leben oder ihre Gesundheit wird in ihrem Herkunftsland bedroht und daher dürfen sie vorerst in Österreich bleiben.

Anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte stellten im Oktober einen Anteil von 7,6 Prozent aller beim AMS vorgemerkten arbeitslosen Personen und Schulungsteilnehmer dar.