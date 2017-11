Nick Cave in der Stadthalle: Der Prediger und sein Publikum

Im Juli 2015 musste Nick Cave durch den schwersten Moment für einen Vater gehen und sich viel zu früh von seinem Sohn verabschieden. Monate später veröffentlichte er das Album „Skeleton Tree“. Gemeinsam mit der Dokumentation „One More Time With Feeling“ gab die Platte einen Einblick in die Phase der Trauer, in die Leere, die durch Verlust entsteht und das Verarbeiten von traumatischen Erlebnissen. In der Wiener Stadthalle begeisterte der Australier sein inzwischen eher gesetteltes Publikum.

