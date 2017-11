Musik überstrahlt das Bild

Fast zwei Jahrzehnte nach ihrer Gründung (besser gesagt: Erfindung) haben die Gorillaz ihr erstes Konzert in Österreich gespielt. In der gut besuchten Wiener Stadthalle dirigierte Mastermind Damon Albarn am Donnerstag seine Band, einen Gospelchor und einige Gaststars durch ein perfekt getaktetes Partyset zwischen Pophymnen, Rockgitarren, Rap-, Grime- und Klassikeinlagen. Hologramme auf der Bühne gab es nicht, dafür einen souveränen Konzertabend - bei dem die Musik die visuelle Komponente der virtuellen Band überstrahlte.

