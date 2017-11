Britische Zentralbank erhöht erstmals seit 2007 Leitzins

Erstmals seit zehn Jahren erhöht die britische Zentralbank den Leitzins. Er steige von 0,25 auf 0,5 Prozent, teilte die Bank of England heute in London mit. Sie will damit vor allem die Inflationsrate senken.

Die Verbraucherpreise in Großbritannien steigen seit der Ankündigung des EU-Austritts von Großbritannien. Im September hatte die Inflationsrate mit 3,0 Prozent ein Fünfjahreshoch erreicht.

Beschluss nicht einstimmig

Es ist die erste Zinserhöhung in Großbritannien seit 2007, bevor die weltweite Finanzkrise begann. Wie andere Zentralbanken auch senkte die Bank of England den Leitzins seitdem auf ein historisches Tief ab - zuletzt im August 2016.

Von den neun Mitgliedern im zuständigen Ausschuss stimmten zwei dafür, den niedrigen Zinssatz von 0,25 Prozent beizubehalten. Ihr 2009 zur Ankurbelung der Konjunktur gestartetes Anleihenkaufprogramm ließ die Bank of England vorerst unangetastet.