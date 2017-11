Explosion in Wien: Mord und 23 Mordversuche angeklagt

Ab kommendem Mittwoch muss sich ein 56-jähriger Wiener, der Anfang des Jahres seine Wohnung in Hernals in die Luft gesprengt haben soll, am Straflandesgericht verantworten. Ihm werden Mord und 23-facher Mordversuch vorgeworfen.

