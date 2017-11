Klimaopfer leitet UNO-Klimagipfel

Pazifikstaaten wie Fidschi leiden am meisten unter der Klimaerwärmung: Die Meeresspiegel steigen, das Wetter wird extremer. Nun sitzt Fidschi der alljährlichen Klimakonferenz vor, die am Montag beginnt – aus guten Gründen aber nicht im Pazifik, sondern in Deutschland.

