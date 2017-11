Doppelmord in Stiwoll: Laut Cobra-Chef „eruptive Tat“

Die intensive Suche nach dem Doppelmörder von Stiwoll ist auch heute fortgesetzt worden. Cobra-Chef Bernhard Treibenreif sagte in Stiwoll, laut Profilern habe es sich bei dem Mord eher um eine „eruptive Tat“ gehandelt. Den Täter vermutet die Cobra noch in der Umgebung, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass der Täter vor einigen Tagen bei einer Tankstelle in Tulln gesehen wurde.

