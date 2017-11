Tennis: Thiem wieder früh gescheitert

Dominic Thiem muss weiter auf ein Erfolgserlebnis warten. Der als Nummer fünf gesetzte Niederösterreicher unterlag am Donnerstag im Achtelfinale des Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy dem Spanier Fernando Verdasco mit 4:6 4:6. Damit war für Österreichs Nummer eins bei diesem Turnier zum vierten Mal in Folge schon früh Endstation.

