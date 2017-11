Europa League: Spiel der letzten Chance für Austria

Der kroatische Double-Sieger Rijeka stellt sich der Austria in der Europa League zum zweiten Mal in Folge in den Weg. Das erste Duell vor zwei Wochen in Wien endete für die Violetten mit einer Niederlage. Heute (19.00 Uhr) steht die Austria in Kroatien daher unter Zugzwang. Will man nach dem vierten Spieltag noch eine Aufstiegschance haben, muss der erste Sieg in Gruppe D her.

