UNO: IS-Miliz exekutierte 741 Zivilisten in Mossul

Während des Kampfes um die irakische Stadt Mossul hat die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nach Angaben der UNO 741 Zivilisten exekutiert. IS-Kämpfer hätten international geächtete Verbrechen begangen, hieß es in einer heute in Genf veröffentlichten Erklärung des UNO-Menschenrechtsbeauftragten Seid Ra’ad Al-Hussein. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, sagte der UNO-Beauftragte. Er forderte die Einschaltung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH).

800.000 Vertriebene

Der IS hatte Mossul 2014 eingenommen und zur Hauptstadt seines „Kalifats“ im Irak ernannt. Im Juli dieses Jahres gelang den von internationalen Kräften unterstützten irakischen Truppen die Rückeroberung der nordirakischen Großstadt. Bei den Kämpfen wurden laut UNO insgesamt 2.521 Zivilisten getötet, die meisten von ihnen bei IS-Angriffen.

Das Büro des UNO-Menschenrechtsbeauftragten sammelte Aussagen von Zeugen, die über Exekutionen und weitere Gräueltaten des IS in Mossul berichteten. Es soll Massenentführungen gegeben haben, und Tausende Zivilisten wurden als menschliche Schutzschilde missbraucht. Die Wohnhäuser von Zivilisten seien ebenso bombardiert worden wie Menschen auf der Flucht. Mehr als 800.000 Bewohner wurden laut UNO durch die Kämpfe vertrieben.