Miss Peru: Teilnehmerinnen nutzten Wahl zum Protest

Die Wahl zur Miss Peru hat in den Sozialen Medien weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Kandidatinnen hatten die glamouröse Show zur Protestaktion gegen sexuelle Gewalt an Frauen und die vielen Frauenmorde in ihrem Heimatland gemacht.

Anstatt wie üblich die Körpermaße zu nennen, fielen Sätze wie: „Meine Maße sind, dass mehr als 70 Prozent aller Frauen in Peru schon einmal auf der Straße belästigt wurden.“ Andere Frauen nannten als ihre „Maße“, „dass in den letzten neun Jahren 2.002 Frauen umgebracht wurden“ und „dass in diesem Jahr bisher 300 Frauen getötet wurden“.

Gewinnerin will Sprachrohr sein

Die Gewinnerin des Wettbewerbs, die neue Miss Peru Romina Lozano, sagte nach der Wahl, sie wolle ein Sprachrohr für die weiblichen Opfer sexueller Gewalt sein. „Diese Krone soll mir dazu dienen, Frauen zu helfen, die keine Stimme haben. Nun bin ich ihre Stimme“, sagte die 20-Jährige der Zeitung „El Comercio“.

„Grimmige, couragierte und mutige Schwestern. Wir Amerikanerinnen danken euch!“, schrieb etwa eine Twitter-Nutzerin aus den USA. Einige Kommentatoren wiesen jedoch darauf hin, dass der Schönheitswettbewerb an sich doch schon eine sexistische Veranstaltung sei. „Wir wollten das große Problem zeigen, das wir haben und das wir, hoffe ich, irgendwann eliminieren können“, sagte Lozano dazu der Zeitung.