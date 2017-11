Fußball: Fodas erster ÖFB-Kader ohne Janko

Neo-Teamchef Franco Foda hat heute per Aussendung seinen Kader für das Testspiel am 14. November in Wien gegen Uruguay nominiert. Während der bei Marcel Koller in Ungnade gefallene Andreas Ulmer wieder dabei ist, steht Marc Janko nicht einmal auf der Abrufliste. An seiner Stelle sollen andere Spieler getestet werden, wie Sportdirektor Peter Schöttel mitteilte.

