Mordanklage nach Kopfschuss in Wien

Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen einen 28-jährigen Mann Anklage wegen Mordes erhoben. Er soll am 16. April in der Jägerstraße in der Brigittenau einen Bekannten per Kopfschuss getötet haben. Anwälte sprechen von einem Unfall.

