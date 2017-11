U-Haft für Ex-Regierungsmitglieder

Im Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien haben sich am Donnerstag die Ereignisse überschlagen. Ein spanisches Gericht ordnete Untersuchungshaft für acht Mitglieder der abgesetzten katalanischen Regionalregierung an. Sie waren einer Vorladung zur Aussage vor einem Gericht in Madrid gefolgt. Die Vorladung ignoriert hatte hingegen der abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont, der in Belgien geblieben war. Gegen ihn wurde nun ein europäischer Haftbefehl erlassen.

