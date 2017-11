„Islam-Safari“ in Brüssel: Provokationen nach Verbot

Schon seit Längerem sorgen der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders und Filip Dewinter vom rechten belgischen Vlaams Belang mit ihrem Vorhaben, eine „Islam-Safari“ durch die Brüsseler Gemeinde Molenbeek zu veranstalten, für Wirbel. Der Stadtteil ist als Dschihadistenhochburg verschrien, er gilt als Rückzugsort radikaler Islamisten.

Die Bürgermeisterin von Molenbeek, Francoise Schepmans, erließ deswegen ein offizielles Verbot für den Besuch. Dewinter hält sich diesen dennoch offen, wie er heute gegenüber dem ORF erklärte. Wilders meinte, mit dem Verbot sei nun klar, dass Molenbeek „islamisches Territorium“ sei. Dschihadisten könnten sich mitten in Europa freier bewegen als zwei Parlamentarier, meinte der Niederländer.

„Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“

Schepmans sprach von einer drohenden „schweren Gefährdung der öffentlichen Ordnung“. Dass Wilders und Dewinter im Vorfeld von „Islam-Safari“ und „Europas Hauptstadt des Dschihadismus“ gesprochen hätten, sei den Bewohnern von Molenbeek gegenüber „beleidigend“ gewesen. Das Vorhaben der beiden sei als „reine Provokation“ zu werten, so Schepmans im ORF-Interview.

„Keine Probleme in Tripolis, Damaskus und Aleppo“

Zum verfügten Verbot erklärte der flämische Rechtspopulist Dewinter gegenüber dem ORF, dass er „als Islamkritiker so viele Städte wie Tripolis, Damaskus oder Aleppo“ besucht habe, und das nie ein Problem gewesen sei. In seinem „eigenen Land“ dürfe er sich hingegen nicht frei bewegen.

An der Grenze von Molenbeek würden lokale Polizeieinheiten aufgestellt werden, um ihnen den Zutritt zu verwehren. Dabei gäbe es das Recht, seine Meinung frei zu äußern, so Dewinter. Er habe nicht vorgehabt, mit Megafon anzurücken, sondern er komme „alleine in Begleitung von Herrn Wilders“. Jedenfalls sei nun genau zu prüfen, auf welcher rechtlichen Grundlage das erlassene Verbot überhaupt stehen könne.

Schon im Wahlkampfmodus

Um die Mittagszeit wollen die beiden Rechtspopulisten eine Pressekonferenz im belgischen Parlament abhalten, wie Dewinter erklärte. Danach stehe der umstrittene Besuch Molenbeeks auf der Agenda, und schließlich wolle man noch zur Großen Moschee unweit des EU-Viertels der Stadt. Wie man tatsächlich verfahre, wolle man nach der Pressekonferenz entscheiden, so Dewinter.

In den Niederlanden sieht man das Motiv für die geplante Provokation in der Erregung von Aufmerksamkeit vor den anstehenden Kommunalwahlen im kommenden Jahr. Auch hatten sich die Parteien Wilders’ (Partei für die Freiheit, PVV) und Dewinters auf gegenseitige Wahlkampfhilfe verständigt.