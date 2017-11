Islands Links-Grüne mit Regierungsbildung beauftragt

Nach der Parlamentswahl in Island soll die Chefin der Links-Grünen, Katrin Jakobsdottir, eine neue Koalitionsregierung bilden. Islands Präsident Gudni Johannesson erteilte ihr heute bei einem Treffen in Reykjavik formal den Auftrag zur Regierungsbildung, wie sie selbst mitteilte.

Die Suche nach einer mehrheitsfähigen Koalition dürfte schwierig werden. Im neuen isländischen Parlament sind acht Parteien vertreten. Die drei linksgerichteten Parteien - Jakobsdottirs Links-Grüne, die Sozialdemokratische Allianz und die Piratenpartei - verfehlten bei der Wahl eine Mehrheit für ein Dreierbündnis.

Konservative stärkste Kraft

Die Entscheidung des Präsidenten zugunsten Jakobsdottirs ist eine Überraschung. Normalerweise beauftragt der isländische Präsident zunächst den Chef der stärksten Partei mit der Regierungsbildung.

Das wäre der bisherige Ministerpräsident Bjarni Benediktsson von der konservativen Unabhängigkeitspartei, die mit 16 der 63 Parlamentssitze zur stärksten Kraft wurde. Benediktsson hatte sich um den Auftrag zur Regierungsbildung bemüht; allerdings ist er von mehrere Skandalen belastet. Die Links-Grünen waren mit elf Sitzen zweitstärkste Kraft geworden.

Jakobsdottir muss nun versuchen, andere Parteien in die Koalition einzubinden. Seit Ausrufung der Republik 1944 hat Island erst einmal eine linksgerichtete Regierung gehabt.

Verschiedene Skandale

Für die Isländer war es die zweite Parlamentswahl innerhalb eines Jahres. Benediktsson hatte das Parlament vor einem Monat aufgelöst, nachdem seine Mitte-rechts-Koalition ihre hauchdünne Mehrheit im Parlament verloren hatte. Sein ehemaliger Koalitionspartner Helle Zukunft wirft Benediktsson vor, seinen Vater in einer umstrittenen Justizangelegenheit gedeckt zu haben.

Schon zuvor war der Regierungschef in Skandale verstrickt. So war sein Name in den Enthüllungen der Panama-Papers aufgetaucht. Diese hatten mehrere isländische Politiker zum Rücktritt gezwungen, unter ihnen im April 2016 der damalige Ministerpräsident Sigmundur David Gunnlaugsson.