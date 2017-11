Europa League: Salzburg blendet Aufstieg aus

Österreichs Meister Red Bull Salzburg kann heute (21.05 Uhr) mit einem Sieg im Rückspiel gegen Konyaspor einen großen Schritt Richtung Aufstieg in die K.-o.-Phase der Europa League machen - und bei entsprechendem Ergebnis in der Parallelpartie sogar das Ticket für das Sechzehntelfinale lösen. Doch dieses Szenario wird bei den „Bullen“ ausgeblendet. Die Leistung hat oberste Priorität. „Deswegen rede ich nicht gerne über Ergebnisse, bevor nicht die Leistung erbracht wurde“, so Trainer Marco Rose.

Mehr dazu in sport.ORF.at