Spaniens Justiz sieht Fluchtgefahr

Rund eine Woche nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens sind die meisten Mitglieder der von Spanien abgesetzten Regionalregierung in Haft genommen worden. Eine Richterin am Staatsgerichtshof in Madrid ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft gegen neun ehemalige Kabinettsmitglieder an und begründete das unter anderem mit Fluchtgefahr. Der Inhaftierung entgangen ist hingegen der ehemalige Regionalpräsident Carles Puigdemont. Er war nicht zum Gerichtstermin in Spanien erschienen. Auch gegen ihn soll es einen Haftbefehl geben, eine Festnahme könnte aber dauern.

