Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Die Arbeitslosigkeit ist auch im Oktober dank des Wirtschaftsaufschwungs weiter gesunken - um 4,6 Prozent im Vergleich zum Oktober des Vorjahres, wie das Sozialministerium heute mitgeteilt hat.

Das ist der stärkste heuer gemessene Rückgang, so der Chef des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf. Der Trend hält bereits seit März an. Sorgen bereiten dagegen weiter die Gruppen der Älteren und der Ausländer - doch auch hier ist eine Stabilisierung in Sicht. Sozialminister Stöger warnte allerdings vor einem Ende der Aktion 20.000 für Arbeitslose über 50.

