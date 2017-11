Kushner übergab laut CNN Akten an Sonderermittler

In der Russland-Affäre um US-Präsidenten Donald Trump rückt Jared Kushner, sein Schwiegersohn, wieder stärker in den öffentlichen Fokus. Der Sender CNN berichtete gestern, Kushner habe in den vergangenen Wochen Dokumente an den Sonderermittler Robert Mueller übergeben. Muellers Ermittler hätten außerdem in Zeugenbefragungen nach Kushners Rolle bei der Entlassung von FBI-Chef James Comey gefragt.

Kushners Treffen im Fokus

Trump hatte Comey im Mai gefeuert. Daraufhin wurden Vorwürfe gegen ihn laut, er habe Einfluss auf die Russland-Ermittlungen des FBI nehmen wollen. Die Behörde untersucht, ob Trumps Wahlkampflager in die mutmaßlich russische Einflussnahme auf die US-Präsidentschaftswahl verstrickt war. Nach der Entlassung des FBI-Chefs setzte das Justizministerium Mueller als Sonderermittler in dem Fall ein.

Kushner arbeitet als Berater Trumps. Er steht mit im Fokus der Russland-Affäre, weil er während des Wahlkampfes an einem Treffen mit einer russischen Anwältin teilnahm. Nach der Wahl Trumps traf er sich zudem mit dem russischen Botschafter.

Berater zog Bewerbung zurück

Die Russland-Affäre hat auch Auswirkungen auf Postenbesetzungen: Ein Berater Trumps zog nun deshalb seine Kandidatur für einen hochrangigen Regierungsposten zurück. Der 68-jährige Sam Clovis erklärte in Washington, er strebe das Amt des Leiters der Forschungsabteilung im Agrarministerium nicht länger an. Trump hatte Clovis für den Posten nominiert, doch stand noch die erforderliche Zustimmung des Senats aus. Das politische Klima in Washington mache es ihm unmöglich, eine „ausgewogene und faire Prüfung“ seiner Qualifikationen für den Posten zu bekommen, schrieb Clovis in einem Brief an den Präsidenten. Clovis war in den vergangenen Tagen durch die Aussage eines anderen früheren Trump-Beraters in der Affäre um die Russland-Kontakte des Wahlkampfteams des heutigen Präsidenten in die Klemme geraten.

Trumps ehemaliger Außenpolitikberater George Papadopoulos, der frühere Falschaussagen gegenüber der Justiz gestanden hat und inzwischen mit den Ermittlern kooperiert, war nach eigener Darstellung von einem „Vorgesetzten“ im Trump-Team ermuntert worden, über Mittelspersonen einen Kontakt zur russischen Regierung herzustellen. Clovis’ Anwalt gab zu, dass es sich bei diesem „Vorgesetzten“ um seinen Mandanten gehandelt habe.