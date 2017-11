IS reklamiert New York-Anschlag für sich

Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat in ihrer Online-Zeitung die Verantwortung für den Anschlag in New York übernommen. „Der Attentäter ist einer der Soldaten des Kalifats“, heißt es in der Al-Naba-Zeitung des IS. Irgendwelche Beweise für diese Behauptung wurden von der Terrormiliz nicht präsentiert.

Ein aus Usbekistan in die USA eingewanderter Mann hatte am Dienstag mit einem gemieteten Kleinlastwagen acht Menschen getötet und mindestens elf weitere verletzt. Er soll sich in einer Notiz zum IS bekannt haben. Auf seinem Mobiltelefon wurden laut Medienberichten IS-Propagandavideos gefunden.