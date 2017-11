Naturveränderung in Hochalpen wird untersucht

Ein heuer gestartetes Projekt will die Veränderung der Natur in hochalpinen Gebieten über mehrere Jahrzehnte beobachten. Drei der fünf Beobachtungsstellen sind im Nationalpark Hohe Tauern in Salzburg, Tirol und Kärnten.

