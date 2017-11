Schüsse bei Starbucks in Chicago: Ein Toter

Ein Mann ist gestern Abend (Ortszeit) in einer Filiale der Kaffeehauskette Starbucks in Chicago (US-Staat Illinois) erschossen worden. Zwei weitere Personen, unter ihnen ein zwölfjähriger Bub, seien angeschossen und in Krankenhäuser gebracht worden, berichteten US-Medien.

Die Schüsse fielen laut Polizeiangaben als Folge eines „fehlgeschlagenen Drogendeals“. Die Polizei riegelte das Gebiet weiträumig ab, die Fahndung nach dem Schützen verlief zunächst erfolglos.