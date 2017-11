Projekt zur Phosphor-Rückgewinnung im Innviertel

Klärschlamm als Felddünger lässt sich immer schwieriger an Bauern verkaufen, so Abwasserverbände. Er enthält aber den für Pflanzen essenziellen Phosphor. Jetzt wurde im Innviertel in Oberösterreich ein Projekt zur Rückgewinnung des Rohstoffs entwickelt.

