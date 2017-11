Wohnung in Vorarlberg ausgebrannt: Brandstiftung vermutet

In der Nacht auf heute ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Frastanz in Vorarlberg komplett ausgebrannt. Laut Feuerwehreinsatzleiter Klaus Malin geht die Polizei davon aus, dass die Bewohnerin selbst das Feuer gelegt hat.

