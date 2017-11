Wahlkampf mit dem Thema Transit

Bereits zum dritten Mal hat diese Woche das Land Tirol eine Blockabfertigung für aus Deutschland kommende Lkws durchgeführt - und damit für kilometerlange Staus hinter der Grenze gesorgt. Unterschiedliche Regelungen in Südtirol, Tirol und Bayern erschweren den Transit über den Brenner - eine einheitliche Lösung für den Lkw-Verkehr scheint angesichts der anstehenden Wahlen in den drei Regionen im kommenden Jahr aber in weiter Ferne.

