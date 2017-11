Merkel zuversichtlich bezüglich Jamaika-Verhandlungen

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich zuversichtlich geäußert, dass die Gespräche von Union, FDP und Grünen über die Bildung einer Koalition Erfolg haben werden. Zwar erwarte sie, dass in den nächsten Tagen wieder schwierige Beratungen ins Haus stünden, sagte die CDU-Vorsitzende heute vor Beginn eines weiteren Sondierungsgesprächs in Berlin. „Aber ich glaube nach wie vor, dass wir die Enden zusammenbinden können, wenn wir uns mühen und anstrengen, und zwar in einer Art und Weise, dass jeder Partner seine Identität zur Geltung bringen kann.“

CDU, CSU, FDP und Grüne schließen heute die erste Sondierungsrunde mit einer Zwischenbilanz ab. In der kommenden Woche beginnt dann die zweite Sondierungsrunde, in der detailliert um Lösungen für die offenen Fragen in den einzelnen Themenbereichen gerungen werden soll. Besonders umstritten sind die Themen Klima- und Flüchtlingspolitik.

Trittin: „Acht Papiere mit langen Listen von Dissensen“

Der Grüne Jürgen Trittin zog heute dagegen eine düstere Bilanz der bisherigen Gespräche. „Wir haben zehn Tage zusammengesessen, zwölf Themen. Das Ergebnis sind acht Papiere mit langen Listen von Dissensen“, sagte Trittin im ARD-Morgenmagazin. „Und in vier Bereichen hat man es nicht einmal geschafft, sich darauf zu verständigen, worüber man sich nicht einig ist.“ Diese Meinungsunterschiede in den nächsten zwei Wochen abzuarbeiten sei ein „schon sportives Programm“.

Trittin äußerte den Eindruck, die CDU wolle offenbar möglichst lange geschäftsführend in der Regierung bleiben. Er frage sich, ob Merkel klar sei, dass sie auf die Grünen in zentralen Punkten zugehen müsse, um eine neue Regierungskoalition zu erreichen.