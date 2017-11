Vor 60 Jahren: Laika, der erste Hund im Weltall

Vor 60 Jahren, am 3. November 1957, ist die Hündin Laika als erstes irdisches Lebewesen in einer Raumkapsel ins All geschickt worden - und hat damit den Weg für die bemannte Raumfahrt geebnet. Sie selbst hat das Experiment wie erwartet nicht überlebt.

